Desligado do PR por decisão conjunta da Executiva e Bancada Estadual do partido, o deputado Natalino Lazare emitiu nota oficial declarando-se surpreso com a decisão oficializada pelo presidente Jorginho Melo.



Faz várias considerações sobre os atos do comando estadual que representaram discriminações contra sua presença no PR. Lamenta, também, que tenha sido excluído das decisões partidárias.

Confira a nota oficial:



"O deputado estadual Natalino Lázare, em respeito ao quadro partidário do PR (prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças), vem a público manifestar sua surpresa em relação ao comunicado que o parlamentar recebeu da Comissão Executiva Provisória do Partido da República em Santa Catarina, autorizando seu desligamento dos quadros do partido.

Natalino pondera o seguinte:



1. Que faz parte da base do governo desde o início do seu mandato, sendo que se elegeu pela aliança vencedora nas eleições de 2014,

2. Que mesmo tendo mandato de deputado estadual, sempre esteve à disposição para fazer parte da direção estadual da legenda;

3. Que sempre acompanhou as decisões do PR que vieram em favor dos interesses de Santa Catarina.

4. Que desenvolve, em parceria com o governo do Estado, projetos importantes para o desenvolvimento e crescimento econômico da Região Meio-Oeste e também de toda Santa Catarina;

5. Que mesmo tendo voto na Assembleia Legislativa, foi apenas comunicado da decisão do PR de sair do governo de Raimundo Colombo, um posicionamento da presidência estadual do partido;

6. Que foi avisado com menos de 12h de antecedência de uma agenda do PR para gravações visando a veiculação no horário eleitoral gratuito do partido; só sendo cientificado desta agenda quando já estava em roteiro na região do Meio-Oeste, onde havia assumido vários compromissos inadiáveis;

7. Que almoçou recentemente com o presidente estadual do PR, oportunidade na qual conversaram sobre várias questões divergentes. Um novo encontro havia ficado pré-agendado para equacionar os posicionamentos;

8. Que lamenta profundamente a forma como a executiva provisória do PR conduziu a situação.

9. Que vai avaliar com muita calma e serenidade o caminho partidário a ser seguido daqui em diante.



Atenciosamente,

Deputado estadual Natalino Lázare."

