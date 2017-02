A Câmara de Vereadores da Capital começa a apreciar nesta segunda-feira o projeto de lei que flexibiliza o pacote de medidas de enxugamento da máquina municipal e reduz as despesas de um orçamento com déficit milionário. Hoje é dia de a população prejudicada inteirar-se das medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual, que deu prazo de 48 horas – já encerrado sexta-feira – para que os professores retornem ao trabalho e acatem as decisões do Tribunal de Justiça, que declarou a greve ilegal.



Santa Catarina saberá hoje se decisões do Poder Judiciário têm validade ou não, se podem ser afrontadas impunemente ou se valem para todos os cidadãos e se lideranças do PSOL, PCdoB, PSTU e PT podem desmoralizar a Justiça e incendiar um movimento "com inverdades", segundo denunciou várias vezes o prefeito Gean Loureiro.

A população conhecerá quem, afinal, governa Florianópolis: um grupo minoritário que deseja comprometer as finanças da prefeitura e impedir investimentos públicos inadiáveis em diversas áreas, especialmente no social; ou se, para dar palanque e visibilidade a uma esquerda irresponsável que destruiu a economia brasileira e gerou esta tragédia com 12 milhões de desempregados, a greve continuará.

Liderados por partidos, "eles" estão é contra a cidade.

O primeiro

Diretório regional do PSDB realiza hoje reunião ampliada da executiva estadual para aprovar o plano de ação deste ano. Compreende mobilização e formação da militância e realização de 39 seminários regionais. Os tucanos marcaram para dezembro o congresso estadual com objetivo definido: escolher o candidato ao governo em 2018.

Demagogia

O vereador Vanderlei Farias, o Lela (PDT), apoiou a eleição do prefeito Gean Loureiro (PMDB), foi nomeado secretário de Cultura de Florianópolis e colaborou na elaboração do pacote de reformas. Mudou de posição para fazer média com os servidores. E agora superou-se: está veiculando um vídeo ao lado do destemperado Ciro Gomes, apoiando a greve que provocou caos na saúde e na educação. O conteúdo é um primor de desinformação e da demagogia.

Curtas



* Será hoje, às 14h, a assinatura de convênio entre o TRE-SC e a Univali, visando à realização de curso de pós-graduação em direito eleitoral para os servidores do Tribunal. Projeto inédito no Estado.

* O empresário Clóvis Afonso Spohr assume dia 10 de março a presidência da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Chapecó.

