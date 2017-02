Nota oficial em defesa da DEIC e da operação executada pelos Delegados de Policia em São João Batista acaba de ser divulgada pela Diretoria da Associação dos Delegados de Policia Civil de Santa Catarina-Adepol. Faz críticas ao comportamento do tenente da PM, Paulo Renato Farias, pela forma como procedeu na entrevista coletiva concedida pela equipe da DEIC para esclarecer dados sobre a bem sucedida operação policial que resultou na prisão de perigosos assaltantes.



Leia a íntegra da Nota Oficial da Adepol:

"A Associação dos Delegados de Polícia Civil de Santa Catarina (ADEPOL/SC) vem a público manifestar-se sobre os fatos que justificaram a prisão em flagrante do senhor Paulo Renato Farias, Tenente da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Repudia a atitude do referido tenente, o qual, ao ir à coletiva de imprensa para criticar a atuação da Polícia Civil, foi deveras deselegante. Caso não tivesse concordado com a ação da PCSC, em defesa da sociedade de Santa Catarina, deveria ter comunicado seus superiores.

O referido oficial, entretanto, de camiseta, bermuda e chinelos, deslocou-se até a sede da DEIC, em Florianópolis, dizendo-se ser da imprensa de São João Batista e criou uma celeuma. Ao ser convidado a se retirar, desacatou os policiais civis presentes e se recusou a sair, resistindo à ordem de prisão, o que justificou a autuação.

Todos os direitos constitucionais e infraconstitucionais do senhor Paulo Renato Farias foram respeitados.

Após a lavratura do procedimento cabível pela autoridade policial, o senhor Paulo foi entregue à corregedoria da Polícia Militar para posterior apresentação ao Poder Judiciário.

A ADEPOL-SC lamenta a atitude desarrazoada do senhor Paulo Renato Farias e reitera o seu apreço e admiração pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. A Polícia Civil de Santa Catarina, dirigida por Delegados de Polícia, não deixará de atuar na defesa do cidadão, como já fez em diversas outras oportunidades: elucidando todos os sequestros ocorridos no Estado, além de graves crimes praticados por organizações criminosas, ou seja, realizando seu mister de polícia investigativa, ainda que outras categorias se sintam aviltadas com a atuação correta e perspicaz da Polícia Civil.



A DIRETORIA."

