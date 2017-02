A Executiva estadual do PSDB catarinense definiu nesta segunda o roteiro de ações para 2017 e marcou para dezembro deste ano a escolha do candidato do partido ao Estado. No encontro foi apresentada a data de 2 de abril para as convenções municipais.



O vice

Os principais líderes do PMDB continuam estendendo tapete vermelho para o PSDB catarinense, tratando seus dirigentes e parlamentares com atenções especiais. Agora começam a espalhar que o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, é hoje o ideal para ser candidato a vice-governador na chapa de Udo Döhler (PMDB), prefeito de Joinville. Os tucanos trabalham pela candidatura ao governo.



A queda

A prefeitura de Florianópolis registrou receita de R$ 147,1 milhões com o pagamento da cota única do IPTU de 2017. Fato relevante: esta valor é R$ 100 milhões abaixo do que foi arrecadado em 2016. Duas causas da redução: a decisão do ex-prefeito Cesar Souza Júnior (PSD) de antecipar a cota única para 5 de janeiro e o agravamento da crise financeira nacional.



Comissão de Frente

Circulando nas redes sociais foto destacada de servidora Elisa Jorge da Silva, comissionada do gabinete do vereador Lino Peres (PT), com faixa na "comissão de frente" da última passeata dos grevistas da prefeitura de Florianópolis. Foi incentivada pelo edil petista ou faltou ao trabalho na Câmara Municipal?



Grevismo

Do industrial joinvilense Carlos Rodolfo Schneider, coordenador nacional do Movimento Brasil Eficiente e ex-presidente da Celesc: "Tenho lido a sua coluna e quero cumprimentá-lo pela coerência que tem pautado as suas avaliações, especialmente no que diz respeito a distorções na postura e nas ações do poder público. Hoje, você reforça o inaceitável posicionamento dos servidores municipais de Florianópolis que entendem que a sociedade é que deve servi-los e que a Justiça só deve ser respeitada quando a seu favor. Espero que continue colocando o seu discernimento e a sua coragem em defesa da coerência e da grande maioria silenciosa da sociedade".



