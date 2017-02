No mesmo dia em que o governador Raimundo Colombo reunia o colegiado estadual em Lages, o líder do PT na Assembleia, deputado Dirceu Dresch, apontava fragilidades e deficiências em três áreas distintas: saúde, segurança pública e rodovias.



O governo vive bem, mas com uma situação paradoxal. Está ampliando hospitais em várias regiões, valendo-se de financiamentos. Eles vão realmente melhorar o nível da assistência médico-hospitalar. Mas a situação dos hospitais estaduais na Grande Florianópolis está uma lástima. O melhor exemplo é o Hospital Celso Ramos. O secretário Vicente Caropreso definiu o cenário ali de ¿guerra na Síria¿. O novo diretor, Marcelo Reis, já na primeira visita, horrorizado, encontrou cenário pior. No Regional de São José há outros casos gritantes.

O parlamentar petista mencionou também a área da segurança pública. Se é fato que Polícia Militar e Polícia Civil fazem das tripas coração no combate à criminalidade, com operações de grande sucesso e resultados que merecem aplausos, a população ressente-se da presença da maior autoridade e de uma palavra firme e pública do chefe da segurança estadual sobre os acontecimentos que criam intranquilidade, incluindo a última crise entre as duas polícias.

- Não adianta o governo se autopromover com propaganda do controle fiscal quando há nítida falta de gerenciamento e de desperdício do dinheiro público nos hospitais. Não adianta ter contas no azul e ficar meses sem repassar os recursos devidos aos hospitais municipais e filantrópicos – enfatizou.

O governo de Santa Catarina tem se destacado, merecidamente, em relação ao resto do Brasil. Mas há problemas específicos de falta de gestão e de inexplicável silêncio sobre ocorrências graves no Estado.

Primeira reunião da executiva estadual do PSB foi marcada pelo anúncio do presidente Paulinho Bornhausen de que o partido estará presente na disputa majoritária de 2018. Convidou lideranças a indicarem pré-candidatos à Câmara e Assembleia, antecipando-se às demais legendas. A convenção dos socialistas será em agosto. Bornhausen faz campanha na TV definindo o PSB como ¿o partido da inovação e da tecnologia¿.

O novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Dreveck (PP), participa hoje de reunião dos conselhos e diretoria da Fiesc. A pauta prevê divulgação dos dados da economia catarinense este ano e palestra do professor Luis Henrique Macedo Cidade sobre ¿Cenário Político Brasileiro¿.

Prefeito Gean Loureiro informou que 75% das unidades de saúde de Florianópolis voltaram a funcionar. Os trabalhadores da Comcap também não foram no pio dos sindicalistas do PSOL e PCdoB. Decidiram não aderir à greve dos servidores. Evitaram avanço da tese de privatização da Comcap. Ao constatar que o Sintrasem manipula os grevistas ¿com dados mentirosos¿, o prefeito vai notificar o sindicato sobre a proposta de negociação, contendo avanços.

