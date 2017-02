O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, estará nesta sexta em Florianópolis a convite da Facisc. Objetivo: amplo debate sobre a reforma trabalhista. A rigor, fica apenas para almoço no Hotel Majestic. Seu gabinete exigiu ¿credenciamento¿ dos jornalistas interessados em ouvi-lo. Só faltou pedir também fotos 3x4, exame de sangue, urina etc.. É a segunda vez que Nogueira vem à Capital para reunião secreta.



Salvatorianas

O Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, de Videira, comemora amanhã 80 anos de excepcionais serviços prestados à educação e à saúde da população catarinense. Um de seus mais ilustres alunos foi o saudoso governador Vilson Kleinubing. A data foi destacada pelo deputado Natalino Lazare, que propôs sessão em homenagem à congregação que mantém também o Hospital Divino Salvador. A Congregação das Irmãs Salvatorianas administra educandários em Porto Alegre, Passo Fundo, Joaçaba e Florianópolis.



Sintex

Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário está completando hoje 65 anos de produtiva atuação em Blumenau e no Vale do Itajaí. Seu presidente, Ulrich Kühn, faz uma avaliação da conjuntura e constata: ¿O pior já passou. Há claros sinais de melhoria do setor têxtil. Já dá para olhar para a frente¿. O Sintex representa 4,5 mil empresas que empregam mais de 60 mil trabalhadores em 18 municípios.



Magistrados

Tribunal de Justiça escolhe hoje nove novos desembargadores, sendo oito das novas vagas criadas para magistrados de carreira. Os mais contados: Janice Goulart Garcia Ubialli, Cláudia Lambert de Farias, Rubens Schulz, Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Jorge Luiz Costa Beber, Guilherme Nunes Born e Luiz Zanelato. A vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Eládio Rocha tem como favorito o juiz Jaime Machado Júnior. O Tribunal elegerá também três nomes das listas sêxtuplas enviadas pelo Ministério Público estadual e OAB-SC.



Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Líder do PT na Assembleia Legislativa questiona ações do governo estadual



Multisom anuncia o fechamento de 30 lojas da rede pelo alto custo de aluguel nos shoppings



Reação de entidades empresariais contra servidores grevistas é inédita em Florianópolis