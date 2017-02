A premiada jornalista Miriam Leitão, da Rede Globo, estará em Santa Catarina no próximo mês. No dia 15 de março fará palestra na Vila Germânica, a convite da CDL de Blumenau, sobre a conjuntura e as perspectivas da economia brasileira. No dia seguinte falará no Clube Ariribá, em Balneário Camboriú, a convite da UniSagres.

Curtas



* O competente procurador de Justiça aposentado José Galvani Alberton assumiu ontem o cargo de procurador-geral da prefeitura de Balneário Camboriú.

* Câmara de Assuntos de Energia da Fiesc promove hoje reunião com o presidente da SC-Gás, Cosme Polese, e diretor da Aresc, Silvio Rosa, para debater os efeitos das tarifas sobre o setor industrial catarinense.

