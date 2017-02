Uma senhora de 44 anos que trabalhava num escritório da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, sentiu-se mal. Foi conduzida ao posto de saúde da Lagoa. Estava fechado pelos grevistas da prefeitura. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Deram atendimento, mas a paciente, vítima de enfarte, não resistiu, vindo a falecer. Os paramédicos disseram que se o posto de saúde estivesse funcionando uma vida poderia ter sido poupada.



Injustiça

Do economista e filósofo Adam Smith, famoso escocês e pai da moderna economia, ensinando há mais de 260 anos uma preciosa lição sobre gastos públicos: ¿É injusto que toda a sociedade contribua para custear uma despesa cujo benefício vai a apenas uma parte dessa sociedade.¿

Parte, não! Servidores querem hoje que toda a receita seja deles.



Compras

O auditor interno do Executivo, André Oliveira, apresentou em Brasília projeto inédito de monitoramento das compras feitas pelo governo do Estado. Prevê automatização das trilhas de estudo de compras, disponibilizando a ferramenta de controle interno aos órgãos e entidades da administração estadual. Oliveira é coordenador do Observatório da Despesa Pública de Santa Catarina, unidade que atua em parceria com a CGU.

