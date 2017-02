A Justiça estadual decretou a ilegalidade da greve dos servidores de Florianópolis. Foi desrespeitada. Nada aconteceu. Aplicou multa de R$ 100 mil ao Sintrasem. Nada vai acontecer. Na Justiça do Trabalho, motoristas de ônibus estão cansados de sofrer penalidades por desacato às suas decisões, com multas diárias por greves que causam prejuízos milionários à população. Sindicatos afrontam e nada sofrem.

O lulopetismo é vitorioso. Justiça? Não. Ditadura dos sindicatos.

Sem abono

A longa audiência de conciliação entre Gean Loureiro e os diretores do Sintrasem teve momentos de discussões acaloradas e outros em que a corda esteve para arrebentar. A exigência dos sindicalistas de abono dos dias parados tirou o prefeito do sério.

- Se é para abonar saio da conversa e acabou a conversa. Não tem mais negociação – ameaçou.

A pedido da desembargadora Vera Copetti, concordou com a recuperação dos dias parados.

Educação

Há alguma coisa errada no magistério público de Florianópolis. A administração Gean Loureiro identificou, entre os 1,2 mil professores ACTs, cerca de 400 licenças médicas. Outro dado que vem sendo examinado: enquanto na rede federal de ensino os professores têm direito a 45 dias de férias, em Florianópolis, as férias são de 65 dias.

Juíza nota 10

O sucesso da ação de reintegração de posse executada em Camboriú no fim de semana se deve às firmes e competentes decisões da juíza Cláudia Ribas Marinho. Constatou a invasão flagrantemente ilegal e determinou a reintegração, com a demolição dos casebres ali construídos. A ocupação foi estimulada por políticos inescrupulosos. Entre os invasores estavam até proprietários de casas boas na região.

Nomeações

O ex-prefeito de Timbó Laércio Schuster Junior (PP) foi nomeado assessor especial da presidência da Assembleia. Já o ex-prefeito de Indaial Sérgio dos Santos (PMDB) declinou de convite para atuar no Legislativo estadual.

Parque

Presidente da Fatma, Alexandre Waltrick, esteve reunido com o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, para tratar de recursos federais visando a manutenção de 10 parques de conservação. As unidades estão na Serra do Tabuleiro e Rio Vermelho, na Grande Florianópolis; Araucárias, em São Domingos; Extremo-Oeste e Fritz Plaumann, em Concórdia. A Fatma deve abrir para visitação o Parque Rio Canoas, em Campos Novos, ainda no primeiro semestre.



Bibi em SC

A premiada atriz Bibi Ferreira, 94 anos, confirmou presença em Florianópolis em maio. Vem trazer seu último sucesso, intitulado "Frank Sinatra". Ela tem uma delicada agenda de espetáculos previstos para este ano. Serão 70 apresentações, incluindo roteiros em várias capitais da Europa.

Sucesso

O projeto Verão Cultural, da Fundação Catarinense de Cultura, foi um sucesso extraordinário. O músico e produtor Silvio Cesar contabilizou números excepcionais com mais de 17 mil pessoas participantes nos 21 espetáculos e 60 eventos diferentes. O projeto deste ano foi aprovado na gestão da professora Terezinha Debatin.

