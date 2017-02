O presidente do grupo Multisom, Francisco Novelletto, confirmou para os próximos dias o fechamento de 30 das 127 lojas da rede que mantém em todo o Brasil. Nascido em Pouso Redondo (SC), começou com uma unidade em Porto Alegre e logo se espalhou pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele alega que a causa não esta na crise, mas no custo dos aluguéis nos shoppings. Diz que eles cobram até 14º aluguel dos lojistas. O grupo tinha 2 mil colaboradores e já demitiu 700 empregados.

Investimentos

O presidente do grupo Koch, Volnei Koch, anunciou para dentro de quatro meses conclusão do projeto executivo do Lages Business Center, a ser construído nas margens da BR-282, em área reservada para a fábrica da Sinotruck. Ocupará mais de 1,5 milhão de metros quadrados e contará com 312 lotes. Informações do grupo Koch na primeira reunião da Acil. O Perini Business Park, de Joinville, obra do prefeito Luiz Henrique, tem hoje PIB maior do que o município de Criciúma, revelaram os diretores da Koch.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Reação de entidades empresariais contra servidores grevistas é inédita em Florianópolis



Conflito institucional entre Polícia Militar e Civil fragiliza a segurança no Estado



Diretoria da Adepol divulga nota oficial em defesa da DEIC