Marcada para esta segunda-feira a abertura oficial do novo ano letivo na rede estadual pública de ensino. Mobilizará mais de 530 mil alunos e 30 mil professores.

Há várias inovações introduzidas pela Secretaria da Educação. A primeira é a aplicação, em 16 escolas, do ensino em tempo integral. O fato novo será marcado simbolicamente pela presença do governador Raimundo Colombo e do secretário Eduardo Deschamps na Escola Básica Dom Jaime de Barros Câmara, no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis.

A educação pública estadual já conta com 150 escolas oferecendo jornada ampliada. Educação integral começará este ano.

Outros quatro estabelecimentos implantarão outra mudança no ensino médio com a integração do ensino profissionalizante em tecnologia da informação. Os alunos terão formação técnica direcionada para uma das mais atraentes áreas do mercado de trabalho.

O secretário Eduardo Deschamps informou que a rede pública está pronta para o início das atividades, exceção a nove escolas que ainda estão em obras e devem começar o ano letivo só em março.

O clima no magistério é, aparentemente, tranquilo. O único fato novo está previsto para 15 de março, quando há convocação de mobilização nacional.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

:: Os riscos da etapa decisiva de restauração da ponte Hercílio Luz



:: Representantes do Oeste lançam candidatura de Merisio ao governo em 2018



:: "Esta greve está prejudicando a população mais carente", afirma o presidente da OAB-SC