Um novo e moderno hotel começa a surgir no ponto mais alto do morro da Lagoa da Conceição. A Construtora Stafe, com sede em Porto Alegre, e empreendedores de Florianópolis, fechou acordo com o grupo Yoo Hotels and Resorts, a Intercity e a M. Stortti. O yoo Design Studio, de Londres, é inspirado por Phiippe Stark, um dos criadores dos modernos designs de interiores de hotéis boutiques. O projeto é do arquiteto catarinense Renê Gonçalves.



Posse

Tem nova diretoria a Associação Catarinense de Psiquiatria (ACP). Durante solenidade em Florianópolis, assumiu a presidência a psiquiatra Lilian Lucas (2ª D, preto) Participou do ato o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo (D), e a nova presidente, Carmita Abdo.

Foto: divulgação / divulgação

Disparates

O Brasil é o país do paradoxo e Florianópolis a terra do ¿já teve¿ e das contradições. Aqui as cadeias estão super lotadas, enquanto as escolas totalmente vazias. E viva a impunidade, a ausência de Justiça e o sindicalismo anárquico!

Curtas

*Justiça do Trabalho está de luto pelo falecimento do desembargador Airton Minoggio do Nascimento, que exerceu com brilhantismo também os cargos de Procurador do Trabalho e Delegado Regional do Trabalho.

*Deputado Dirceu Drech foi escolhido novo líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa.

*Marcado para esta quinta em Biguaçu, o 1º. Encontro Estadual do Partido Social Cristão(PSC), agora presidido pelo deputado Narcizo Parisotto. O PSD tem 15 mi filiados e 105 comissões provisórias.

