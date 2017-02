PMDB Mulher vai promover um grande encontro estadual em 18 de março, no auditório Antonieta de Barros, em Florianópolis, para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Decisão tomada na reunião da executiva estadual, presidida pela deputada Ada De Luca. Vários eventos foram agendados para este ano. O PMDB foi o partido que elegeu o maior número de mulheres vereadoras: 127 em Santa Catarina.

Pedágio

A Assembleia Legislativa deverá solicitar a ANTT que realize em Florianópolis audiência pública para debater o edital de concessão da BR-101 sul e os preços do pedágio a ser cobrado na praça de São João do Sul. A primeira audiência pública foi realizada em Porto Alegre. Houve um bombardeio contra o preço do pedágio, fixado em R$ 8,60. Nova audiência está agendada para nesta quinta em Brasília. A Comissão de Transportes da AL se reúne hoje pela primeira vez este ano, sob a presidência do deputado João Amin, que pedirá audiência no Estado.

Juíza nota 10

O sucesso da ação de reintegração de posse executada em Camboriú se deve às firmes e competentes decisões da juíza Cláudia Ribas Marinho. Constatou a invasão flagrantemente ilegal e determinou a reintegração, com a demolição dos casebres ali construídos. A ocupação foi estimulada por políticos inescrupulosos e entre os invasores estavam até proprietários de casas boas na região.

Projetos

Câmara de Transporte e Logística da Fiesc realiza nesta quarta sua primeira reunião do ano. Vai ouvir os projetos do novo secretário estadual de Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso, sobre as prioridades em rodovias, portos e aeroportos no Estado. E o engenheiro Marcelo Salles, novo superintendente do porto de Itajaí, abordará as dificuldades que são enfrentadas pelo complexo portuário do Vale.

Nomeações

O ex-prefeito de Timbó Laércio Schuster Junior (PP) foi nomeado assessor especial da presidência da Assembleia Legislativa. Já o ex-prefeito de Indaial Sérgio dos Santos (PMDB) declinou de convite para atuar no Legislativo estadual.

(Des)Educação

Triste, realmente lamentável a decisão do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis. Emitiu nota oficial. Em vez de pedir o imediato início do ano letivo, que prejudica mais de 30 mil crianças e jovens das escolas municipais, solidarizou-se com os servidores em greve declarada ilegal e pediu a revogação do pacote do prefeito. O Conselho tem 16 membros. Estavam presentes oito e apenas sete assinaram a infeliz nota.

Maçonaria

Dois líderes da maçonaria catarinense estão participando da Conferência de Mestres Maçons em Omaha, Nebraska, Estados Unidos. São o grão-mestre do Grand Orienta de Santa Catarina, João Paulo Sventnickas, e o honorário Rubens Ricardo Franz (na foto com líderes mundiais). O Gosc foi assentido pela Comissão de Informação para Reconhecimento.





