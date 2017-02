O deputado estadual Natalino Lazare foi afastado do Partido da República por decisão da Executiva Regional e da bancada estadual, segundo oficio enviado nesta quinta ao parlamentar pelo presidente Jorginho Melo. A alegação é de ausência do parlamentar nas reuniões e atividades partidárias, bem como "falta de cumprimento com os princípios republicanos".

Natalino Lazare é o único deputado do PR. Queixava-se de discriminação do comando estadual, por nunca ter sido convidado para a reuniões e decisões partidárias.

Nem quando o PR entregou a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, Lazare foi consultado ou ouvido.

O deputado manteve-se fiel ao governador Raimundo Colombo, mesmo depois da saída do PR do governo, fato que também desagradou o comando do partido.

Natalino Lazare não decidiu sobre seu futuro, mas tudo indicar que vai se filiar ao PSD de Colombo e Merisio.

