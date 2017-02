Foto: Reprodução / Prefeitura de Rio do Sul / Prefeitura de Rio do Sul

Prefeitura de Rio do Sul implantou um projeto piloto de proteção dos cidadãos, inédito em Santa Catarina. Permite que mais de 120 serviços sejam atendidos pela Internet. Com base na computação em nuvem, oferece emissão de guias do IPTU, matrícula de alunos na rede pública e outros serviços públicos. O sistema foi criado e implantado pela empresa IPM Sistemas, de Rio do Sul, especializada em tecnologia de gestão municipal.



O acordo

A celebração do acordo no Tribunal de Justiça entre a Prefeitura e o Sintrasem revelou:

a) O prefeito Gean Loureiro (PMDB) teve que revogar leis que ele propôs, aprovou na Câmara e depois sancionou;

b) O prefeito proclamou várias vezes que não abria mão do desconto dos dias parados e que não negociaria com os grevistas. Negociou pessoalmente e aceitou a tal "compensação" que na prática não recupera nada e poucos cumprem.

Justiça

A desembargadora Vera Copetti foi desrespeitada várias vezes pelos líderes do Sintrasem e pelos grevistas da Capital. Eles se insurgiram publicamente contra suas decisões e até debocharam das penalidades anunciadas.

Apesar disso, não receberam nenhuma reprimenda ou punição pela afronta à Justiça. Provocaram descrédito do Judiciário e deterioração da autoridade. Pior: no caso desta greve, a Justiça tardou e falhou.

Sem greves

Concluída com sucesso a primeira mediação pré-processual no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Viabilizou acordo entre trabalhadores e estabelecimentos de saúde da Grande Florianópolis. Evitou greves e judicialização da paralisação. O impasse girava em torno do pagamento do reajuste salarial retroativo a dezembro e 13º. De 2016, que o sindicato patronal queria pagar em oito parcelas. O débito será liquidado em cinco meses. Mediou o acordo a desembargadora trabalhista Maria Eleda, vice-presidente do TRT-SC e autora do inédito projeto.

Consórcio

O Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí tem novo secretário executivo. Foi nomeado para o cargo o ex-prefeito de Rio dos Cedros Fernando Thomazelli (DEM). Integrante do magistério estadual, o político anunciou que iria retornar à sala de aula, mas decidiu aceitar o novo desafio político-administrativo. O Consórcio é integrado em nove municípios e atua na área ambiental.

Transparência

Tribunal de Contas do Estado vai baixar resolução para normatizar a transição política em Santa Catarina.

Quem entregar o cargo será obrigado a abrir todas as contas públicas ao sucessor. Anúncio feito pelo presidente do TCE, conselheiro Dado Cherem, à presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont. Outro tema: a prorrogação do prazo de transferência das informações municipais cadastradas por meio do e-Sfinge.

