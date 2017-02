Com uma antecedência inédita na história política catarinense, o PSD consolidou a candidatura do deputado Gelson Merisio ao governo do Estado nas eleições de 2018. Com dois fatos relevantes que permitem projeções. O governador Raimundo Colombo, presente no encontro estadual com 250 lideranças, prefeitos, vices e parlamentares, afirmou categoricamente: "Não tenho compromisso com ninguém para 2018". E reafirmou que está apoiando o projeto de seu partido. Na prática, estabeleceu um divisor de águas e mostrou para todos os correligionários que o PSD não estará com o PMDB em 2018.

O segundo fato foi a presença expressiva do presidente do PSB, Paulinho Bornhausen, de prefeitos e parlamentares socialistas. Mais do que isso. Bornhausen anunciou que está selada a aliança do PSB com o PSD para a formação da chapa majoritária ao governo e senado em 2018. É também o novo fato político deste inicio de 2017.

Faltam ainda 19 meses para as eleições e o Estado já tem uma coligação para o governo estadual. O presidente do PSB informou que há algum tempo os líderes do partido e do PSD vêm conversando sobre o futuro de Santa Catarina. Numa avaliação que considera a conjuntura nacional e o novo esforço de reaquecimento da economia e aprovação das reformas estruturais.

Bornhausen e Merisio consideram que estão bem encaminhadas, também, as conversações com o PP de Esperidião Amin. O projeto de Florianópolis no ano passado, com o apoio a Angela Amin, mesmo não sendo vitorioso do ponto de vista eleitoral, foi considerado um sucesso político, pois pavimentou estradas comuns para 2018.

Dentre todos os discursos, destaque para o deputado Milton Hobbus (PSD), que falou do futuro catarinense, das qualidades de Merisio para governar o Estado. Tornou a candidatura irreversível.

