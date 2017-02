Médico Théo Bub comemorou nove meses na presidência da Unimed da Grande Florianópolis, apresentando aos médicos e usuários um dado relevante: obteve incremento acumulado de R$ 45 milhões na receita da cooperativa. Com 1.600 médicos cooperados, 276 clínicas, 28 hospitais e 96 laboratórios credenciados, a Unimed continua sendo a maior cooperativa médica de Santa Catarina.



Opereta

Composta pelo pesquisador e folclorista Vicente Telles, com direção musical de Guinha Ramires, a Aquarela do Contestado será apresentada dias 3 e 4 de março, no Teatro Pedro Ivo Campos, com entrada gratuita. A produção é de Orth Produções, com apoio da Fundação Catarinense de Cultura.



A opereta terá presença do pianista Vicentinho Telles e da cantora Nancy Lima. E a participação de Hedra Rockenbach na direção de palco, do diretor Nazareno Silva e do produtor Nani Lobo.

Acats: 45 anos

A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) está comemorando 45 anos. Foi fundada na Sociedade Harmonia-Lyra, de Joinville, sendo eleito primeiro presidente o empresário Pedro Bencz. A Acats conta hoje com 800 empresas filiadas e tem contribuído pela melhoria dos serviços prestados aos consumidores em todo o Estado. Cerca de 1,2 milhão de catarinenses frequentam suas lojas. O setor gera 80 mil empregados. Seu presidente atual é o empresário Paulo Cesar Lopes.

Americanas

A saída das Lojas Americanas do Beiramar Shopping vai liberar a maior área daquele empreendimento. São 2.300 metros quadrados de uma área privilegiada, que vem sendo analisada. Há três a quatro projetos em estudos de modernização. Segundo o gerente executivo Walter Biselli, o Beiramar apresenta em 30 dias a definição do novo e disputado espaço comercial. O shopping prepara-se para comemorar 25 anos de inauguração em 2018.

Solidariedade?

O Departamento de Saúde Pública do Centro de Ciências da Saúde da UFSC não está nem aí com a população carente de Florianópolis, sofredora há 30 dias pelo fechamento das unidades de saúde pelos servidores em greve. Ao invés de defender o interesse público, em especial, dos mais pobres, emitiu nota de apoio aos grevistas. O partidarismo tomou conta dos centros de ensino da UFSC.

