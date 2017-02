O prefeito Gean Loureiro (PMDB) decidiu protocolar nesta sexta na Câmara Municipal projeto de lei que muda 11 pontos do pacote de medidas de enxugamento da máquina e corte de despesas, transformado na Lei n 597. Pretende com a iniciativa mostrar a todos os grevistas e à população os pontos que avançaram nas negociações entre os dirigentes do Sintrasem e a Prefeitura.



- Os dirigentes do Sindicado estão levando informações distorcidas ou mentirosas nas assembleias dos servidores. Espalharam que regência de classe dos professores tinha sido cancelada. Incendiaram o setor saúde dizendo que os profissionais tiveram redução dos salários. Citam cortes nos salários que não existem na lei que suspendeu o Plano de Cargos e Salários-disse o prefeito, acompanhado de vários secretários municipais que participaram de várias rodadas de negociações com os grevistas.

Gean Loureiro revelou que foi dormir domingo, depois de sucessivas e longas reuniões no fim de semana entre seus secretários e os líderes do Sindicato convencido de que a greve iria acabar na assembleia de segunda-feira. Os dirigentes entraram em conflito sobre a melhor alternativa e levaram informações inverídicas para a assembleia, sem mencionar os avanços no pacote.

O prefeito e seus secretários exibiram, durante visita à sede do grupo RBS, no Morro da Cruz, que recebeu uma pesada herança e que a prefeitura quebraria por completo em setembro, sem condições de pagar sequer os salários dos servidores públicos.

De acordo com a prefeitura, mesmo que não pague a dívida com fornecedores que ficaram da gestão Cesar Souza Júnior, de 644 milhões de reais este ano, a atual administração está com falta de 150 milhões de reais só para salários. Isto com a aprovação do pacote.

Benefícios absurdos

O prefeito e seus secretários revelaram os benefícios concedidos aos servidores e considerados absurdos:

- Funcionários que recebiam diárias para serviços prestados em São José ou Palhoça, municípios da Grande Florianópolis.

- A folha de pessoal tem hoje 80 gratificações diferentes pagas aos servidores municipais.

- O pagamento de hora extra era incorporado aos funcionários, mesmo que fossem pagas eventualmente. Incorporadas e asseguradas até na aposentadoria.

- A Prefeitura tinha despesa anual superior a 10 milhões de reais só com pagamento de horas extras.

- Servidores recebiam gratificação mensal de R$ 4.300,00 para uso de carro particular.

- A hora extra de 200%, concedida aos servidores em greve, não é paga por nenhum órgão público federal, estadual ou municipal de Santa Catarina.

- A constituição de Comissões na prefeitura para qualquer serviço garantia o pagamento de hora extra aos servidores.

O prefeito Gean Loureiro continua apostando numa solução para a greve na próxima semana, especialmente, depois que os servidores tomarem conhecimento do projeto que flexibiliza o pacote.

