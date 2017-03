Uma super estrutura foi montada na área externa do Centro de Convenções de Canasvieiras, garantindo o sucesso da Peixada do Gui. Reuniu cerca de 9 mil participantes, a maioria mulheres jovens, sendo 70% da Capital. Criada há 15 anos pelo vereador Guilherme Pereira, a organização outra vez ficou a cargo da Brave, do jovem empresário Rafael Brogni, que faz sucesso em todo o Brasil organizando formaturas, festas e eventos.

Milhares de contribuintes de Florianópolis foram surpreendidos na semana do Carnaval com a entrega dos carnês da Taxa de Resíduos, pela primeira vez separada do IPTU. O professor e jornalista Orlando Tambosi protestou: "Salve, Moacir, é escandaloso o que foi feito no novo IPTU de imóveis nas praias: praticamente se manteve inalterado o próprio, mas foi criado um 'IPTU' de 'coleta de resíduos' - no mesmo valor do velho IPTU. Resumindo: a taxa simplesmente dobrou."

O presidente estadual do PP, deputado Esperidião Amin, tem uma leitura diferente sobre a proclamação do governador Raimundo Colombo de que não tem compromissos com ninguém em 2018.

- A declaração representou uma preferência. Não foi uma definição política – posicionou-se o ex-governador.

A nomeação do sargento Silvio Odair de Souza para o cargo de secretário adjunto de Segurança Pública continua tendo péssima repercussão nas redes sociais e nos meios políticos. Causa grande desgaste na gestão do prefeito Gean Loureiro(PMDB). Sua substituição chegou a ser anunciada, mas não foi confirmada. Silvio Souza foi indicado pelo senador Dário Berger, de quem foi motorista e assessor particular, como soldado da PM, quando prefeito da Capital.

Notícia pesadora do carnaval em Florianópolis veio com o falecimento do professor Rainoldo Uessler, qualificado servidor do Poder Judiciário. Atuou durante mais de 20 anos como diretor financeiro do Tribunal de Justiça. Era professor do curso de Ciências Contábeis da UFSC e membro da Academia Catarinense de Ciências Contábeis. Realizou incontáveis trabalhos de perícia em complexos processos judiciais. Deixa um grande exemplo de cidadão e excepcional legado de profissional.

Serviço de excelente qualidade prestado aos turistas na atual temporada teve a assinatura da Heli Tork, realizando voos panorâmicos na Ilha e transportando visitantes para vários pontos da Capital. Todos pilotados pelo comandante Rafael Martins, 30 anos de experiência e 25 mil horas de voo, dono da empresa que é subsidiária da Helisul, de Curitiba. Cobra R$ 110,00 por pessoa em voos de 5 minutos. Transportou média de 90 pessoas por dia.

O Departamento de Saúde Pública da UFSC enviou longo ofício para informar que manifestou-se a favor da greve dos servidores porque defende o Sistema Único de Saúde. Enfatiza que seu ¿partido é o SUS¿ e que continuará a favor da melhoria do sistema.

O departamento preferiu apoiar os grevistas a ficar ao lado da população carente que ficou sem unidades de saúde mais de 36 dias.

Durante a atual temporada, o vice-governador Eduardo Moreira, principal liderança do PMDB, esteve reunido quatro vezes com o deputado Marcos Vieira, presidente do PSDB. Conversas regadas a vinho argentino, ovas e tainhas escaladas preparadas pelo parlamentar. Na segunda-feira, o presidente do PSD, Gelson Merisio, teve conversa de 5 horas com Marcos Vieira. Também ao redor de ovas, moelas e tainha escalada.

