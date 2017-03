Depois de comemorar aniversário com familiares e sua mãe Terezinha, 95 anos, na cidade de Lages, e descansar durante o Carnaval na fazenda da Coxilha Rica, o governador Raimundo Colombo retorna hoje à Capital para tratar da viagem ao Japão. Embarca amanhã para Tóquio, com escala em Paris.

Integram a comitiva os secretários da Fazenda, Antonio Gavazzoni, de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Vieira, o ex-presidente da Assembleia, Gelson Merisio, o presidente da Fiesc, Glauco José Corte, os diretores da Fiesc Carlos Henrique Fonseca e Tatiani Leal, o ajudante de ordens, cel. Luiz Carlos Vitório, o gerente internacional Guilherme Marques e o diretor de imprensa, Claudio Thomas.

A agenda prevê reunião com os empresários ligados à importação de carne suína de Santa Catarina na sede da Embaixada do Brasil no Japão, visita à Foodex Japan 2017, a maior feira de alimentos do Japão, e visita à Província de Aomori, irmã de Santa Catarina e principal parceira no projeto e fruticultura de clima temperado, particularmente da maçã.

Colombo ficará ausente de 2 a 13 de março, período em que o governo será exercido pelo vice Eduardo Pinho Moreira (PMDB).

O governo anuncia que vai tratar da venda de carne suína para o Japão. Não deu noticias sobre as relações com a Coreia do Sul, que anunciou uma vistoria nos frigoríficos catarinenses em 2016 e até agora não deu notícias.

Estranho, também, que a comitiva não tenha dirigentes da Federação da Agricultura, das entidades ligadas à produção suína ou ao agronegócio do Oeste catarinense.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Aumenta a dissidência entre PSD e PMDB



As alianças e o trunfo de Colombo para as eleições de 2018



Presidente do TJ-SC envia nota sobre ações do Judiciário durante greve dos servidores na Capital