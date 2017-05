Um dos maiores especialistas do mundo em intervenções coronarianas, o médico japonês Satoru Sumitsuji (D), apresentará uma técnica inovadora a cardiologistas brasileiros no 2o SOS Cárdio Complex Coronary Interventions Live, que ocorre no Hospital SOS Cárdio.

O professor titular da Universidade de Osaka participará, com o cardiologista intervencionista Marcelo Harada Ribeiro (E), de procedimentos que mostrarão como, de forma menos invasiva, o Japão consegue uma taxa de sucesso de 92% para remover obstruções totais das artérias, consideradas a última fronteira a ser ultrapassada nas intervenções cardíacas. O índice mundial, que inclui outras técnicas, é de 60%.

Sumitsuji é reconhecido como o maior especialista em intervenções coronarianas do Japão.

Sequestros

A Diretoria Estadual de Investigações Criminais confirmou outra vez sua qualificação técnica e operacional com a solução dada a mais um sequestro. Destaque para o grupo liderado pelo delegado Anselmo Cruz, profissional dedicado inteiramente à investigação e ações rigorosas contra os criminosos. Ele estará nesta terça concedendo coletiva à imprensa, juntamente com o secretário Cesar Grubba e toda a cúpula da segurança.

Recurso

A Casan decidiu recorrer da decisão do juiz Ildo Fabris Junior, de Caçador, que confirmou a legalidade da licitação da prefeitura para concessão dos serviços de saneamento, vencida pela Odebrecht Ambiental, atual Brookfield. A diretoria jurídica identificou na decisão judicial uma oportunidade de manter a dispensa de licitação com a contratação da Casan para investir ali R$ 40 milhões. O impasse jurídico continua.

Viralizou

A concessão de habeas corpus ao empresário Eike Batista está custando caro ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Espalharam-se rapidamente pelas redes sociais críticas contundentes contra o ministro. A mais ferina afirma que o ministro deveria ter se dado por impedido, pois o escritório do advogado Sérgio Bermurdes, que defende Batista, tem como sócia a esposa do ministro.

