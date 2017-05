O deputado federal Décio Lima foi eleito o novo presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Derrotou outros dois candidatos. Recebeu 222 votos contra 101 do deputado federal Pedro Uczai, de Chapecó, e 22 ao vereador Matusalém dos Santos, Matusa, de Tubarão.

Décio Lima representa o Vale do Itajaí e sucede o ex-deputado federal Cláudio Vignatti, representante da região oeste.

Na véspera do Congresso do PT, em Lages, outros nomes se inscreveram na a disputa, como o deputado Dirceu Dresch, e o ex-ministro José Fritsch, ambos do oeste. Os dois declinaram em favor de Pedro Uczai.

O projeto de Pedro Uczai acabou fragilizado quando ele anunciou no sábado que havia retirado a candidatura, em nome do deputado Décio Lima, na busca de consenso. Voltou atrás no domingo quando já havia perdido aliados e eleitores. Não fez a metade dos votos de Lima.

Um dos fatores que pesou na eleição de Décio Lima foi sua disposição de colocar o PT no jogo da sucessão estadual de 2018 em Santa Catarina. Já vem trabalhando com o PDT e partidos de esquerda para formar uma nova frente de esquerda. Ele será candidato a governador.

Durante o Congresso Estadual do PT foram feitas críticas às práticas políticas que provocaram grande desgaste político ao partido em todo o Brasil, com repercussões em Santa Catarina, e a necessidade de criar novas formas de financiamento de campanhas e de organização política.

Devedores

A extensa lista dos parlamentares e políticos devedores da Previdência Social, elaborada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, há um deputado federal catarinense entre os 72 relacionados. É Rogério Mendonça, Peninha, do PMDB. O débito informado é de R$ 18.042,79. Entre os senadores não há nenhum catarinense. Mas os destaques ficam com os notórios Romero Jucá, do PMDB, e, sempre ele, Lindenberg Farias, do PT.



