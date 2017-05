Embaixador suíço, André Regli(C), com diretor da Softplan, Moacir Marafon(D) e Saulo Vieira, presidente do Sapiens Park.

Sua visita está relacionada com a Zurich Airport em SC?



Exatamente! Mas também com a instalação do consulado honorário em Florianópolis. Inicia-se uma nova fase entre Suíça e Santa Catarina, com outros investimentos que virão. Conheço várias empresas suíças que desejam investir aqui. O Estado é muito propício e muito similar ao ambiente que temos na Suíça. É um Estado pequeno, com uma economia diversificada – turismo, indústria, agropecuária, cultura etc – e as pessoas. O catarinense é muito gentil e acolhedor. O suíço que vem para cá se sente muito bem. Ao contrário, quando chega em São Paulo ele se assusta. Temos uma estratégia na Embaixada de sair dos grandes polos e procurar outras alternativas no Sul.

Os empresários suíços acreditam no futuro do Brasil?

Os investidores suíços nunca duvidaram do mercado brasileiro. Lógico que frearam um pouco os grandes investimentos no auge da crise, mas sempre acreditaram no Brasil. Eles sempre pensam no potencial de inovação aqui no Brasil. Os suíços não vêm aqui só para trazer coisas. Eles acham que o brasileiro é muito criativo. E testemunhos isso aqui no Sapiens Park.

