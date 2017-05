A receita do ICMS teve um crescimento de 12% no mês de abril em Santa Catarina, segundo levantamento da Secretaria da Fazenda. Foi o melhor mês do ano, no comparativo com o mesmo mês de 2016. A arrecadação total do Estado registrou incremento de 9,59% no mesmo comparativo.

Nos primeiros quatro meses de 2017, a média da receita do ICMS foi de 7%, comparado o dado com o primeiro quadrimestre do ano passado. Já a arrecadação no período subiu 5,9%.

O mês de abril foi até agora o de maior número de feriados: Semana Santa, Dia de Tiradentes e até o Dia do Trabalho, feriadão antecipado pelas centrais sindicais, com folga na sexta-feira, dia 28 de abril.

Os técnicos da Secretaria da Fazenda esclareceram que a queda nas vendas vai se refletir, contudo, no mês de maio. Abril, pelo raciocínio, resultou do bom desempenho da economia em março.

Entre as principais razões do crescimento da receita se destacam: fiscalização mais rigorosa e precisa contra a sonegação fiscal; atualização da legislação fiscal em 2016, cancelando isenções e desonerações; parcerias da Secretaria da Fazenda com o Ministério Público estadual; e retomada da economia estadual e nacional.

Entre os itens mais importantes que indicam claramente o reaquecimento da economia se destacaram combustíveis, bebidas, vendas em supermercados e setor têxtil.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Programa promoverá debates sobre justiça em escolas de Florianópolis



Cardiologista japonês apresentará técnica inovadora em evento na Capital



PSDB exige candidato ao governo