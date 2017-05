A grave crise que atinge o Brasil não se resume hoje à tragédia de 14 milhões de trabalhadores desempregados, ao governo impopular com ministros acusados de corrupção e à recessão econômica punindo toda a população pelo desastrado populismo dos últimos anos.



Não se agravou no dia 28 de abril só pelos atos de vandalismo, violência, desordem e destruição, com os protestos comandados pela CUT, PT e aliados. Eles não queriam se manifestar. Eles apostaram no quebra-quebra, nos bloqueios e atentados contra cidadãos livres.

O mais grave na crise está na dupla incoerência destas lideranças sindicais e partidárias sem compromisso com o futuro do Brasil. Perderam a memória. Deviam rever o que disse Dilma há dois anos, em defesa da lei da terceirização. Tinham o dever de reler o que disse Lula ao advogar a imediata reforma da Previdência.

O impasse maior deste maniqueísmo suicida que gera ódio entre os brasileiros está na falta de alternativas e na propagação nazista de mentiras repetidas a levar ¿verdades¿, definitivas e ilusórias, aos desprevenidos e ingênuos.

Se a CLT está defasada e trava os empregos, por que CUT, PDT, Força Sindical, PT e similares não propõem algo mais consistente do que foi sugerido pelo governo? Se a Previdência Social é injusta com trabalhadores da iniciativa privada e privilegia o setor público, inviabilizando o futuro, por que não indicam projetos melhores?

A selvageria da greve representou um tiro no pé. Oxigenou o governo e não abriu espaços para emendas que possam melhorar os projetos em exame no Congresso.

