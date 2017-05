Um programa inovador vai reunir magistrados federais da quarta região e estudantes de ensino médio de várias escolas públicas e privadas de Florianópolis. O debate se intitula "Pergunte ao Juiz", com respostas dos alunos pelo desembargador federal Jorge Maurique, juiz federal Jairo Gilberto Schäfer, diretor do Foro Federal, e pelas juízas federais Ana Cristina Krämer, Gabriela Pietsch Serafin e Luísa Hickel Gamba.



O evento marca os 50 anos da Justiça Federal em Santa Catarina.



Repúdio

Nota oficial da Associação Catarinense de Imprensa repudiou os atos de violência praticados por líderes sindicais e manifestantes contra o radiodifusor Francisco Bohner Neto, da Rádio Chapecó. Ele teve o celular arrancado das mãos quando transmitia ao vivo o protesto dos sindicalistas, sofreu ameaça de agressão e foi impedido de realizar seu trabalho no bloqueio da BR-480.

Aderiu?

Diretora do Centro Educacional Menino Jesus, irmã Marli, envia mensagem e diz que não houve paralisação das aulas dia 28 de abril, mas sugestão aos pais e alunos para que comparecessem trajando branco. Cumpria orientação da CNBB. Ocorre que no oficio 016/2017 está escrito: "No próximo dia 28 de abril diversas instituições com presença e representatividade no Brasil inteiro estão propondo uma parada geral. O Centro Educacional Menino Jesus quer se unir à esta grande mobilização não parando as atividades, mas fazendo uma breve parada com a comunidade escolar". Não parou, mas aderiu.

Desrespeito

Flagrante feito pelo advogado Pedro de Queiroz na manhã desta segunda, feriado nacional e Dia do Trabalhador. "A Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina (Fecesc) contratou mão de obra e lá estava o operário, sem equipamento de segurança adequado, sozinho, executando obras na entrada de sua sede."

Confira flagrante:

Foto: Pedro Queiroz / Divulgação

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Cardiologista japonês apresentará técnica inovadora em evento na Capital



PSDB exige candidato ao governo



Começa nesta segunda-feira (01) a temporada de pesca da tainha em SC