A principal atividade político-partidária durante o feriadão em Santa Catarina foi realizada pelo diretório estadual do PSDB e resultou de apelo em torno de candidato próprio ao governo estadual em 2018.

O presidente Marcos Vieira cumpriu extenso roteiro com reuniões em 20 municípios do Oeste, Extremo-Oeste, Sul e Grande Florianópolis, com a participação de dirigentes de 50 municípios.

Ninguém cogitou de coligação dos tucanos com o PMDB ou o PSD, hipóteses colocadas como possíveis no final de 2016, após o resultado das eleições. "Os diretórios municipais exigem candidato próprio ao governo", enfatizou Vieira.

A aspiração se consolidou depois das delações dos diretores da Odebrecht, atingindo parlamentares e nomes dos principais partidos. Entre os tucanos, dois foram os feridos: o senador Dalírio Beber e o prefeito Napoleão Bernardes.

Até agora, e independentemente de fatos novos, com delações que podem sacudir a política catarinense, está consolidado o nome do senador Paulo Bauer ao governo e começam a ser lembrados os nomes de Marcos Vieira e de Clésio Salvaro.

Nos próximos seis meses o PSDB realizará 40 seminários de formação política em todo o Estado. De olho em 2018.

