Vice-governador Eduardo Moreira autorizou o repasse de R$ 500 mil para a construção da Casa Rosa, nova sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara, no Sul do Estado. Nota 10. O problema é que a Rede Feminina de Florianópolis está enfrentando sérias dificuldades financeiras. Atende média de 150 mulheres por semana, num excepcional trabalho preventivo de câncer, mas está sem apoio público.



Crescimento

Eleito Personalidade de Vendas da ADVB-SC, o empresário Topázio Silveira Neto se transformou no maior empregador dos municípios de Lages e Xanxerê, onde instalou unidades da Flex Contact Center, a empresa que fundou há oito anos em Santa Catarina. Possui quatro unidades em Florianópolis. Emprega 5,5 mil pessoas aqui no Estado e mais 6,5 mil nas cinco unidades de São Paulo. Apesar da crise e do fim das desonerações do governo Temer, a Flex prevê crescimento de 20% este ano.



PM: 182 anos

Com vários atos programados para sexta, a partir das 10h no Centro de Ensino da Trindade, a Polícia Militar de Santa Catarina vai comemorar os 182 anos de fundação. Continua sendo uma das instituições do gênero mais respeitadas do Brasil. Mantém a tradição de formar oficiais exemplares e soldados profissionais. Está presente em todos os segmentos sociais e setores da comunidade que precisam de proteção. Merece nesta data todos os aplausos da população.



Curtas



*Prevista para a próxima segunda-feira a entrega da ordem de serviço para pavimentação da SC-100, rodovia que dá acesso ao histórico Farol de Santa Marta, obra edificada pelos franceses e maior do gênero na América Latina.

*A Univali realiza sexta, no campus de Balneário Camboriú, o 1º Congresso Catarinense de Direito Empresarial.

