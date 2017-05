A decisão da 1ª. Turma da Supremo Tribunal Federal de soltar o ex-ministro José Dirceu, um dos mentores do mensalão e do petrolão, condenado a 26 anos de prisão, provoca uma onda de críticas nas redes sociais. Elas são dirigidas contra os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, já conhecidos aliados dos petistas em outros julgamentos de repercussão histórica e, principalmente, contra o ministro Gilmar Mendes, que deu o voto decisivo pela liberação de Dirceu.

Na Internet, desde a semana passada, aqui em Santa Catarina e no resto do Brasil, depoimentos, charges, tiradas irônicas e críticas contundentes de advogados, políticos e cidadãos comuns questionando a liberação do empresário Eike Batista. A principal crítica deve-se ao fato de Batista ser defendido pelo escritório do advogado Sérgio Bermurdes, onde atua também a mulher do ministro Gilmar Mendes. O principal reparo: pela legislação federal brasileira o magistrado deveria ter se dado por impedido.

No julgamento do habeas corpus de José Dirceu as manifestações de frustração tratam muito mais da sensação de impunidade que vai avançando no Brasil e do tiro que se dispara contra a Lava-Jato.

Gilmar Mendes alegou que o primeiro grau da Justiça Federal leva muito tempo com as prisões preventivas, que foram decisivas e históricas em relação a vários politicos e empresários e as delações premiadas que escancararam para os brasileiros o maior esquema de corrupção da história.

O ministro foi infeliz na alegação e no principal argumento. No Supremo Tribunal Federal tramitam investigações e processos criminais contra parlamentares e figuras importantes da vida pública nacional.

O caso mais flagrante é do senador Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado. Está respondendo a 13 investigações. Um dos primeiros inquéritos está circulando no STF há mais de nove anos.

