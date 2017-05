Dentro de 25 dias, Florianópolis conhecerá o resultado do maior edital para implantação de obras de saneamento lançado pela Casan em toda sua história. Com investimentos de 107 milhões de reais, prevê sistema de esgoto em toda a região central da Capital. A licitação é de âmbito internacional por exigência da agência JICA. A obra vai beneficiar os 12 bairros mais populosos de Florianópolis.

Com esta decisão, a cobertura de esgoto na Ilha passará de 55% para 74%, segundo a Casan.

ACM: 80 anos

Diretoria da Associação Catarinense de Medicina promovendo eventos comemorativos dos 80 anos de fundação da entidade. Na celebração mais importante reuniu os ex-presidentes(foto) Viriato João Leal da Cunha , Remaclo Fischer Junior, Murillo Ronald Capella, Euclides Reis Quaresma, Aguinel José Bastian Junior, Rafael Klee de Vasconcellos (atual presidente) e Jorge Abi Saab Neto. Foi na "Casa do Médico" que surgiram a ideia e o projeto da Faculdade de Medicina.

Foto: divulgação / divulgação

Assassinadas

Tragédia no fim de semana registra que duas mulheres morreram na SC-401, atingidas violentamente por um Fiat Uno dirigido por motorista alcoolizado e sem carteira de habilitação. As 5:30 da madrugada de domingo dirigiam-se ao trabalho na Maternidade Carmela Dutra. Trata-se, por todas informações da Policia Militar, um verdadeiro assassinato. Não foi um acidente, mas um duplo homicídio.

Mais imposto

Decisão do Supremo Tribunal Federal poderá resultar na volta das taxas do governo federal sobre os ocupantes de terrenos de marinha na Ilha de Santa Catarina. Julgando caso de Vitória, o STF sustentou que os terrenos das Ilhas Costeiras, sede de municípios não pertencem à União. Mas é constitucional a cobrança de taxas dos terrenos de marinha. Este tributo estava cancelado desde a aprovação da Emenda Constitucional do deputado Edison Andrino.

Gás

Ministro de Hidrocarburos e Energia da Bolívia, o presidente da estatal boliviana de petróleo e o embaixador brasileiro em La Paz, estarão em Florianópolis no dia 22 de maio. Virão participar de evento que vai debater a futura distribuição de gás boliviano na região sul. O contrato com a Bolivia termina em 2019. Uma delegação brasileira esteve com o presidente Evo Morales tratando do contrato. O presidente da SC-Gás, Cosme Polese, marcou presença no encontro.

Maçonaria

Marcadas para esta segunda as eleições no comando estadual do Grande Oriente de Santa Catarina(GOSC). Duas chapas estão concorrendo: uma liderada por Rubens Franz, tendo como adjunto Sérgio Wallner, e outra por Cleber Pires e o adjunto Sidney Pacheco. O resultado do pleito deverá ser conhecido no inicio da noite.

Curtas

*Prevista para esta semana a entrega da ordem de serviço da pavimentação da SC-100, rodovia que dá acesso ao histórico Farol de Santa Marta, obra edificada pelos franceses e maior do gênero na América Latina.

*Ex-deputado José Luiz Cunha está confirmando para o dia 27 de maio a 12ª edição do Torneio de Dominó do Bóca. Reunirá 192 competidores e mais de 280 convidados. Reúne ministros, parlamentares empresários e profissionais liberais em sua chácara de Brusque.

