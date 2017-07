Médico Paulo Cesar da Costa Duarte, filho do ex-prefeito Paulo Duarte, criticando o governo pela construção de novo prédio do Hospital Tereza Ramos, em Lages: "A nova torre do Hospital Tereza Ramos não vai resolver o problema. Não foi planejada. Acho que nem sabem para que fizeram um elefante branco que custará R$ 200 milhões, com um custo de manutenção de R$ 10 milhões para somente 90 leitos".



A crise

Continua alto o número de apartamentos para vender e alugar na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Impressiona também a estatística sobre restaurantes fechados nos últimos meses. A crise atinge também a imprensa. Segundo a Adjori, 45 jornais deixaram de circular em Santa Catarina. E a mais premiada pastelaria do centro de Florianópolis teve queda brusca nas vendas. O volume diário caiu de 700 para 350 unidades.

Retorno

Vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB) retornou nesta sexta ao Centro Administrativo depois de vários dias ausente. Sofreu pneumonia e depois uma embolia pulmonar. Ficou três dias internado no Hospital de Caridade em tratamento. Suspendeu todas as atividades da agenda neste fim de semana, por recomendação do médico Antônio Cavallazzi.

Curtas

*Expectativa nos meios políticos do Sul do Estado com o encontro regional do PSD. Um grupo anunciou lançamento da candidatura do deputado João Rodrigues ao governo estadual.

*Os melhores produtores rurais do Oeste serão premiados neste sábado no Centro de Convenções Tabajara, em Chapecó. Receberão o Troféu Aury Bodanese.

