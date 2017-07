O presidente da Fetrancesc, Ari Robaiolli (foto), anunciou mobilização dos transportadores de cargas na Alesc para aprovação de dois projetos que fixam punições severas contra as quadrilhas organizadas em roubos de cargas. Puniriam também os receptores. Impressionante o aumento dos assaltos em Santa Catarina. Enquanto no Brasil, nos últimos 17 anos, houve crescimento de 76%, aqui o aumento foi de 274% só nos últimos nove anos.



Foto: Moacir Pereira / Agencia RBS

Mais crédito

O BluSol fechou o primeiro semestre com aumento de 12% nas operações de microcrédito em relação ao mesmo período de 2016. Foram efetivadas 5.087 financiamentos. O setor de serviços foi o que registrou maior movimento, com 63,48% das transações. E boa noticia: as mulheres são as que mais acessaram os empréstimos, com 58,31% dos processos. O BluSol tem filiais em nove cidades e tem atendido a 69 municípios.

Casais

Movimento de casais católicos Equipes de Nossa Senhora vai realizar, a partir desta quarta e até o dia 29 de julho, no Recanto Champagnat, Lagoa, Encontro Internacional. Estarão presentes representantes de dez países: Portugal, França, Líbano, Inglaterra, Canadá, Espanha, Itália, Polônia, Ilhas Maurício e Austrália. Nesta quarta, às 10h, na Cúria Metropolitana, os coordenadores do evento concederão entrevista coletiva, juntamente com o arcebispo dom Wilson Jönck

Curtas

Prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli (PP), entra nesta terça de licença particular, sem vencimentos. Transmite o cargo ao vice Caio Tokarski.

Presidente da Datastore, Marcus Araújo, fala sobre perspectivas do mercado imobiliário nesta quarta, às 9h, na Cidade Pedra Branca, Palhoça.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Hospital Infantil ganhará recursos para conclusão de centro cirúrgico



Integrantes do PSD em SC têm posições antagônicas sobre condenação de Lula



Florianópolis tem queda de 136% no comércio imobiliário, diz Sinduscon