Prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) lançará na próxima terça-feira o selo comemorativo dos 200 anos de nascimento do dr. Hermann Blumenau, o fundador da cidade. No 25 de julho comemora-se o Dia da Imigração Alemã.

O prefeito vai transferir o governo para a sede da Fundação Cultural de Blumenau, prédio tombado de 1875, que abrigou a prefeitura e a Câmara no século passado. Napoleão inaugura a restauração do prédio histórico e a revitalização da Galeria Municipal de Arte.



Celebração merecida

Data histórica nesta quinta para ser muito bem comemorada na área da saúde. O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) está completando 30 anos de excelentes serviço prestados à população. Para marcar a data, lançará o slogan "Juntos, salvamos vidas", o retrato fiel de sua atuação com presença física em nove cidades catarinenses.

Energia

A reunião mensal do conselho e diretoria da Fiesc desta sexta-feira terá a presença do governador Raimundo Colombo e do presidente da Celesc, Cleverson Sievert. Falarão sobre o lançamento do Programa de Eficiência Energética, que reduzirá os custos da energia no Estado. A pauta prevê homenagem especial ao grupo Aurora, na pessoa de presidente Mário Lanznaster, e às empresas Fornari, Whirpool e Portobello, vencedoras do Prêmio Nacional de Inovação da CNI.

Ilegalidades

A Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina protocolou um mandado de segurança contra o presidente do Tribunal Administrativo Tributário, advogado João Carlos von Hohendorff. Segundo presidente da comissão, Gustavo Amorim, à revelia da lei e do Estatuto da Advocacia, Hohendorff vem impedindo os advogados de entregarem memoriais aos conselheiros titulares e suplentes daquele tribunal.

