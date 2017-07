O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, falou discretamente em Florianópolis sobre a crise do governo. Acha que o presidente Michel Temer fez a travessia, apesar dos sobressaltos. Ele determinou à assessoria que examine proposta do prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli (PP), de linha de crédito para as prefeituras construírem centros administrativos. No hall da Assembleia sugeriu foto com Ponticelli, Valmir Comin e Esperidião Amin, todos do PP, e dois vice-presidentes da CEF.

PDT na China

O secretário nacional do PDT, Manoel Dias, reúne-se neste sábado no Rio com Du Qinglin, do Secretariado do Comitê Central do Partido Comunista da China e vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. A comitiva chinesa veio ao Brasil para firmar parcerias com o PDT. Estão previstos seminários e troca de experiências nos dois países.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



