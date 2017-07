O deputado Esperidião Amim (PP) participou ativamente da sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que marcou a leitura do relatório do deputado Sérgio Sveiter (PMDB) favorável ao recebimento da denúncia do procurador-geral da República contra o presidente Michel Temer. No final da reunião, confirmou que votará a favor da denúncia.

Amin ressalvou, contudo, que também poderia ser substituído pela liderança de seu partido antes do início das sessões que marcarão os debates e depois na votação do pedido. Cinco deputados de diferentes partidos, que votariam a favor da denúncia, já foram trocados. O último deles foi o deputado Jorginho Mello, presidente do diretório do PR em Santa Catarina, que anunciara o voto. Ele recebeu um apelo do líder do PR, José Rocha, da Bahia, no domingo. Reiterou a decisão de votar a favor da denúncia. Nesta segunda, foi substituído.

Emitiu uma carta aos catarinenses confirmando o voto e esclarecendo que leu a denúncia, os indícios e provas, e que todas as autoridades envolvidas em ilícitos devem ser investigadas e julgadas.

- A batata do Temer já assou – afirmou antes de embarcar em Florianópolis para Brasília.

O deputado Esperidião Amin acha que a denuncia deve ser aprovada na Comissão. Por dois motivos: o relator é do PMDB e emitiu voto favorável e o parecer é simples e popular. Além disso, qualquer que seja a decisão da comissão, o processo vai ser submetido ao plenário.

