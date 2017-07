A queda no comércio imobiliário brasileiro, causada pela crise, foi de 15% nos últimos quatro anos. Em Florianópolis, o tombo atingiu 136%, segundo estudos do Sinduscon. Muito pior: o travamento do Plano Diretor representou perdas de R$ 4,5 bilhões em vendas e 4 mil trabalhadores desempregados



A lição

O juiz Sérgio Moro deu uma grande lição aos bolivarianos que criticaram sua sentença: "Em ambiente de liberdade de expressão, cabe à imprensa noticiar livremente os fatos. O sucessivo noticiário negativo em relação a determinados políticos, não somente em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, parece, em regra, ser mais o reflexo do cumprimento pela imprensa do seu dever de noticiar os fatos do que alguma espécie de perseguição política a quem quer que seja. Não há qualquer dúvida de que deve-se tirar a política das páginas policiais, mas isso se resolve tirando o crime da política e não a liberdade da imprensa."

Mobilidade

Acadêmico da última fase do curso de Engenharia da Mobilidade da UFSC, o catarinense Carlos Eduardo Pessi, de Florianópolis, foi convidado a participar de seminário sobre logística certificado pelo MIT, nas cidades de Bogotá e Medellin, na Colômbia. Ele estagia na indústria Whirlpool, de Joinville. É o único brasileiro entre os participantes.

Ramiro

As manifestações da Acaert, da ACI e de outras entidades ligadas à comunicação em Santa Catarina expressa o sentimento de profundo pesar de jornalistas e radialistas pelo falecimento de Ramiro Gregório da Silva, um belo exemplo de profissional e amigo. Criou, dirigiu e atuou em várias emissoras do Norte catarinense, sempre com ética, espírito público e respeito aos colegas. Era, também, um ser humano especial.

Condenado

A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou por oito votos a favor, quatro contra e uma abstenção requerimento dos vereadores Ricardo Alba (PP), Marcos da Rosa (DEM) e Almir Vieira (PP) recomendando à Prefeitura "que retire o monumento em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Praça do Biergarten". Alba defende que o monumento foi feito em homenagem ao Lula enquanto presidente do Brasil, porém hoje não se justifica mais algo ¿homenageando um corrupto condenado¿.

Segurança

Marcada para 8 de agosto, a partir das 10h, a solenidade de inauguração do novo complexo da Secretaria de Segurança Pública, no Continente. Foram transferidos para os três novos edifícios toda a estrutura da pasta. Está faltando apenas o gabinete do delegado geral. Os diretores e funcionários trabalham agora com mais espaço, móveis novos e sinal de internet.

Contabilidade

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina realizou ato especial para homenagear o desembargador aposentado e escritor Edson Nelson Ubaldo. Ocorreu no 6º Seminário Catarinense sobre Atualidades Jurídico-Contábeis, realizado na Capital. Presentes os desembargadores Cesar Abreu, Nelson Martins e Nilton Machado, os advogados Péricles Prade e Adriano Zanoto e o presidente do CRC-SC, Marcello Siemann.

