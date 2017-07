Emenda que vai permitir o investimento no hospital é do deputado Jorginho Melo (PR)

Emenda do deputado Jorginho Melo(PR), de 100 mil reais, vai permitir a conclusão do Centro Cirúrgico do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Documento sobre a liberação foi entregue pelo parlamentar ao diretor do Hospital, Carlos Schuler. Os recursos serão aplicados na compra de equipamentos, aumentando as cirurgias de 500 para 700 por mês.



Contra drogas

Presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina(Sinepe-SC), professor Marcelo Batista de Souza, entregou ao Coordenador do Proerd, major Reginaldo Rocha de Souza, uma completa estação multimídia. Tem por objetivo incrementar as atividades dos policiais que se engajaram no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O Proerd já atendeu a mais de um milhão de estudantes, crianças e adolescentes de todo o Estado.

Foto: Alex Fritz / divulgação

Insegurança

Presidente da Fetrancesc, Ari Rabaiolli, concede entrevista coletiva nesta segunda para tratar do aumento no roubo de cargas das empresas de transportes que atuam em Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Segurança, o índice é de 1,4 assalto a cada dois dias. No primeiro semestre deste ano o número foi superior a todo o ano de 2015. Maiores ocorrências nas rodovias do oeste e do Vale do Itajaí.

A placa

A Câmara Municipal de Blumenau aprovou por oito votos a favor, quatro contra e uma abstenção requerimento dos vereadores Ricardo Alba (PP), Marcos da Rosa (DEM) e Almir Vieira (PP) recomendando à Prefeitura "que retire o monumento em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Praça do Biergarten". Alba defende que "o monumento foi feito em homenagem ao Lula enquanto presidente do Brasil, porém, hoje não se justifica mais ter o monumento erguido na cidade "homenageando um corrupto condenado".

Prioridades

As obras de duplicação da BR-470, no Vale do Itajaí, seguem ¿devagar, quase parando¿. As da BR-280, no Planalto Norte, tem situação muito pior. Por isso, o coordenador do Fórum Parlamentar fixou duas ações prioritárias junto ao governo federal: 1. Definição de reforço financeiro no plano de investimentos do "Avança Brasil" para cumprimento dos contratos atuais de duplicação; 2. Agilização do processo de concessão das duas estradas, há mais de ano em análise órgãos federais.

Unimed

O plano de contenção de despesas e de enxugamento da estrutura da Unimed da Grande Florianópolis, executado pela nova Diretoria há um ano, resultou na demissão de mil empregados. Dilema não resolvido: a venda do Hospital da Unimed em São José, um elefante branco. Prejuízo mensal milionário, reduzido pela nova gestão, mas que continua onerando a cooperativa.

Curtas

* Do premiado escritor e jornalista Élio Gaspari: "Ganha uma viagem a Caracas quem for capaz de casar seu patrimônio apostando que Lula nunca foi dono do tríplex do Guarujá. Num tribunal americano, ele já teria sido mandado para a cadeia."

* Com a linha de pesquisa "Efetividade do Direito Privado e Liberdades Civis", o advogado Douglas Dal Monte acaba de sr aprovado no programa de Doutorado da PUC de São Paulo.



