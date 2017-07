Um levantamento feito pelo Congresso em Foco revelou que 48 dos 81 senadores respondem a acusações criminais no Supremo Tribunal Federal. Desse total 34 estão sendo investigados no contexto da Operação Lava-Jato. E dos 48 envolvidos em processos, dois são de Santa Catarina: Dário Berger (PMDB) e Dalirio Beber (PSDB).



Aloprados

O professor Jorge Lorenzetti, que disputou eleições pelo PT e se notabilizou no país como churrasqueiro do ex-presidente Lula, foi nomeado assessor da deputada estadual Ana Paula Lima (PT). Ele foi acusado de fazer parte do grupo dos aloprados, integrado por petistas que montaram falso dossiê em São Paulo contra a candidatura de Serra em 2006. Aloprados foi a expressão usada pelo próprio Lula para criticar a desastrada operação. Lorenzetti disse que só conferiu os documentos. Ele foi absolvido da denúncia do Ministério Público pela Justiça de São Paulo.

Curtas

A ADVB-SC entrega nesta quinta, às 19h, no Lang Palace Hotel, em Chapecó, o Prêmio Empresa Cidadã 2017 à Fiesc, pelo programa "Novos Caminhos", de formação das crianças em Casas-Lar.

Assessor internacional do governo estadual, Edson Machado apresenta a palestra "Gerações Masc" nesta quinta, às 17h, no CIC. Abordará o movimento artístico e cultural catarinense na década de 70.

