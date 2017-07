Autoridades e técnicos do Ministério dos Transportes farão nesta terça, às 14h, em Brasília, uma apresentação ao Fórum Parlamentar Catarinense sobre o andamento das obras de duplicação da BR-470, no Vale do Itajaí, e da BR-280, no Planalto Norte.

O evento foi definido pelo deputado João Kleinubing (PSD) atendendo a apelo do Sindilojas de Blumenau e das entidades que integram a campanha pela duplicação da 470.

Sinduscon vence

Decisão da desembargadora federal Marga Tessler determinou a reinclusão do Sinduscon da Grande Florianópolis na polêmica ação impetrada pelo Ministério Público sobre o Plano Diretor da Capital. O sindicato foi excluído pelo juiz federal Marcelo Krás Borges a pedido do Ministério Público Federal. Decisão agora revogada pelo TRF de Porto Alegre. O advogado Waltoir Menegotto entrou com recurso do Sinduscon.

Comcap privatizada

A Câmara de Florianópolis vota nesta terça projeto do prefeito Gean Loureiro que transforma a Comcap em autarquia. Se a matéria for rejeitada, o patrimônio da Comcap vai a leilão pela Justiça do Trabalho e a empresa quebra. A solução seria a privatização, desejada por parte da população que não aguenta mais ser refém dos funcionários e de sindicalismo selvagem. Fizeram greve e a cidade está emporcalhada.

Curtas

*Advogado Hélio Rubens Brasil foi eleito presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Foi indicado pelo criminalista Técio Lins e Silva.

*Camerata Florianópolis e Expresso Rural realizarão espetáculo musical inédito dias 15 e 16 de julho no Teatro do CIC.

