O prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes (PSDB), colocou o pé na estrada. Esteve nos últimos dias em vários municípios do Oeste catarinense. Disse que estava batalhando pela duplicação da BR-282 e da BR-470, duas rodovias essenciais aos produtores do Oeste. Na real, está decidido a renunciar à prefeitura em março de 2018 para concorrer a algum cargo majoritário. Sonha com o de vice-governador.

Imundice

A Comcap dá um prejuízo de R$ 12 milhões à prefeitura. Os contribuintes foram obrigados este ano a pagar uma Taxa de Resíduos Sólidos. E a resposta dos empregados da Comcap foi mais uma greve, deixando toda a Capital emporcalhada, já com riscos na saúde pública.

No Centro Histórico de Florianópolis, um cenário degradante. E os empregados ainda bloquearam a Câmara com lixo espalhado. Vergonha!

Fim das Regionais

O presidente estadual do PSD, deputado Gelson Merisio, fez pronunciamento da tribuna da Assembleia reafirmando posição pela extinção das agências regionais, ex-SDRs. Defende, contudo, um amplo debate com a sociedade para definição do novo modelo de descentralização das atividades do governo. E sugere que o tema seja priorizado na campanha de 2018.

Mudança

Presidente estadual do Democratas, ex-deputado Paulo Gouvea da Costa, chegou nesta terça em Brasilia e testemunhou que cresce a onda "Fora Temer". E por uma razão lógica: se rejeitar a atual denúncia da Procuradoria Geral da República, o presidente terá que enfrentar outras acusações do Ministério Público Federal. Quem votar a seu favor corre o risco de desgaste político e eleitoral. Por isso, tira logo e liquida a fatura.

