Cenas inéditas sobre a maciça presença de turistas daqui, de outros Estados e até do Cone Sul registram-se neste mês de julho na região serrana de Santa Catarina. A maioria veio com a previsão de que as temperaturas cairiam abaixo de zero e que a neve iria embelezar os municípios mais frios do Brasil, com destaque para São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra e Urubici.

Pela internet circularam filmagens singulares, com a serra do Rio do Rastro tomada de alto a baixo por veículos, num congestionamento jamais visto. Os períodos se alternaram entre subida e descida conforme o horário de circulação.

O movimento inusitado revelou um problema para São Joaquim, famosa por ser a cidade mais fria do país. Faltaram hotéis e pousadas, e não há esquema emergencial de acomodações residenciais, como se registra em casos como este em vários países da Europa. Com isto, em São Joaquim, por exemplo, as instalações da Secretaria Regional foram cedidas para os visitantes que não tinham onde dormir.

Na região de Urubici, município catarinense com mais de 200 pousadas, a lotação tem sido completa desde o início de julho, com turistas de São Paulo, Rio de Janeiro e até da Argentina.

O governador Raimundo Colombo testemunhou pessoalmente a grande demanda de turistas ao visitar a SC-370, que liga Urubici a Grão Pará, passando pela Serra do Corvo Branco, percorrendo os 53 quilômetros da rodovia, dos quais 20 quilômetros já estão concluídos. Colombo conversou com vários turistas (foto) que passavam pela famosa serra, e anunciou a conclusão da obra para meados de 2018.

Foto: James Tavares / Agencia RBS

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Leia também:

Sete cidades catarinenses tiveram registro de neve na segunda-feira



Não há mais chance de neve em Santa Catarina esta semana



Com 3,2°C, Florianópolis registra a menor temperatura do ano



Previsão é de geada em todas as regiões de SC na quarta-feira



Turistas permaneceram em vigília durante a noite em busca de neve na Serra catarinense