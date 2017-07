O agronegócio, a vida pública estadual e as instituições ligadas à agricultura de Santa Catarina têm um motivo especial para comemorações neste domingo, 16 de julho. Victor Fontana, o engenheiro químico que revolucionou a criação de aves e suínos, introduziu novas tecnologias e aprimorou o sistema de integrados, impulsionando o agronegócio, hoje um dos dínamos da economia catarinense, estará completando 101 anos neste 16 de julho.

Deputado federal com destacada e corajosa atuação no Congresso Nacional em defesa da agricultura, constituinte transformado em advogado do setor produtivo, exerceu o cargo de vice-governador e presidiu a Celesc e o Besc. Seu currículo profissional é um rico colar de atividades em empresas catarinenses, órgãos públicos e, sobretudo, na fundação e presidência de associações e sindicatos ligados à agricultura.

Há 30 anos casado com Lia Carmen Garcia, Victor Fontana vai diariamente ao escritório e tem projetos para o futuro. Acompanha o noticiário e neste momento lê a biografia de Einstein. Com uma lucidez admirável e memória privilegiada, transmite aos interlocutores trechos integrais de D. Quixote, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Um dos preferidos é a carta a Dulcinéia que D. Quixote escreveu na Serra da Morena, riquíssima peça literária de difícil evocação.

Confira a entrevista:

O senhor acompanha esta crise política no Brasil?

Todos os dias. Ouço todos os noticiários que trazem estas informações. Acompanho tudo o que acontece no Brasil. E cada dia fico mais triste.

E como senhor reage?

Com tristeza. Nunca imaginei viver uma época como essa. Quando começou a mudança, tive dúvidas sobre a continuação do governo. Como levar adiante uma ação dessas com gente de tão má qualidade. Hoje, você não sabe a quem entregar o governo do Brasil.

Alguma explicação para este vazio de lideranças?

A culpa é da elite. A elite brasileira falhou e falhou feio. Não avaliou as consequências de suas decisões e deixou os brasileiros a ver navios.

Com mais de 100 anos, o que o senhor considera essencial na vida?

O essencial na vida é trabalhar. É sempre estar cuidando do que se passa a seu redor. E nunca se esquecer que as pessoas devem ser tratadas sempre como seres humanos. Cuidar sempre e muito bem da família e dos amigos. Quem me sustenta são os meus amigos, aqueles que vem conversar comigo, trocar ideias. Família, amigos e trabalho seguram tudo na vida da gente.

O que é preciso para tirar o Brasil da crise?

Educação, educação, educação. O que faltou e continua faltando no Brasil é investimento e mais cuidado de todos com a educação. Valorizar o estudo, o mérito, a qualificação. É preciso ensinar e mostrar onde está a verdade.

O senhor é realista ou pessimista com o futuro do Brasil?

Eu não perdi as esperanças. Mas confesso que, quando certas decisões não são tomadas e quando as obras não se realizam, eu fico desanimado.

Por exemplo?

A ligação do Oeste com o Litoral: a rodoviária e a ferroviária. As estradas estão péssimas e a ferrovia não tem nem projeto. O Oeste é o celeiro da economia. Hoje, as estradas brasileiras estão piores do que as de 1930, que eu conheci muito bem.

