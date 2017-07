A Oi foi condenada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil à Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB/SC). Motivo: descumpriu o acordo firmado com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e desativou serviços de uma sala ocupada pela ordem.

Sem prédio

Indicações de deputados governistas e de oposição são de que não passa o projeto do governador Raimundo Colombo autorizando a cessão do bosque da Casa da Agronômica para construção do edifício sede do BRDE. Lideranças contra a cessão do imóvel lembraram que há um acordo do governo com a comunidade de que a área jamais seria alienada.

Curtas

*Comissão do Trabalho da Assembleia vai ouvir autoridades sobre empréstimos considerados fraudulentos do Badesc. Requerimento do deputado Dirceu Dresch (PT).

*Fundação do Meio Ambiente(Fatma) lança nesta quarta a 19ª edição do Prêmio Fritz Müller, distinguindo empresas com iniciativas ecológicas.

