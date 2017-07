Líder do PSDB no Senado, o catarinense Paulo Bauer esteve hospedado no último fim de semana num hotel no interior de São Paulo, onde manteve várias conversas com o governadores Geraldo Alckmin, de São Paulo, e Marconi Pirillo, de Goiás.

Entre os temas tratados, apareceram a situação do PSDB nacional, o racha interno, as perspectivas de mudança e o futuro no governo Temer. Se depender do senador catarinense, Aécio Neves não deixa a presidência do diretório nacional nem agora e nem em março de 2018, quando termina o mandato.

Bauer está conversando com lideranças tucanas para que no dia 7 de outubro seja eleito o novo presidente do diretório nacional. Entre os nomes cogitados, está o do governador Marconi Pirillo, que não deverá concorrer no próximo ano a nenhum cargo eletivo. Mora em Goiânia e está próximo de Brasilia, o que facilitaria as ações administrativas e políticas.

Ainda de acordo com a tese de Paulo Bauer, no mesmo dia 7 de outubro o PSDB anunciaria o desembarque do governo Temer. Seria um ano antes das eleições de 2018, prioridade maior do partido.

Geraldo Alckmin e Marconi Pirillo manifestaram-se simpáticos à ideia da eleição e do desembarque em outubro. Sair do governo agora poderia representar oportunismo, face ao bombardeio sobre o presidente Temer. E deixar para o inicio do próximo ano soaria como fisiologismo.

O senador voltou a defender o nome de Geraldo Alckmin como candidato tucano à Presidência da República.

