A prefeitura de Criciúma acaba de receber um importante reforço de caixa. O pagamento de R$ 26 milhões, referente ao cumprimento de precatório do Imposto Único sobre Minerais. Era cobrado pela União, que não repassou na época, há décadas, a parcela devida aos municípios a título de indenização por danos ambientais na exploração do carvão. A prefeitura de Içara também foi beneficiada com o mesmo tributo.

Convite

O ex-prefeito de Criciúma Márcio Búrigo, do PP, foi convidado pelo presidente estadual do DEM, Paulo Gouvea da Costa, para se filiar no partido. Contatos preliminares já tinham sido feitos pelo vice-presidente do DEM, Américo Farias, amigo pessoal de Búrigo. O ex-prefeito, contudo, ainda não bateu o martelo.

Tebaldi absolvido

Condenado na comarca de Joinville a devolver mais de R$ 4 milhões e à suspensão dos direitos políticos por oito anos, o ex-prefeito Marco Tebaldi (PSDB) foi absolvido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. Recurso foi acolhido pelo TJ por unanimidade, a partir de voto do relator, desembargador Luiz Fernando Boller. Tebaldi era acusado de improbidade administrativa, por suposta promoção pessoal na prefeitura de Joinville.

Curtas

Assembleia Legislativa marcou para 15 de agosto a entrega do título de Cidadão Honorário ao prefeito de Chapecó, Luciano Buligon (PSB).

Ordem dos Advogados do Brasil-SC promove nesta quarta, às 19h30, o debate "O que o Adolescente Causa em Nós".

Será nesta quarta, às 15h, na 2ª Companhia da PM de Joinville, a formatura de uma turma de 13 policiais do curso de tripulantes operacionais.

