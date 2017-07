O projeto de água e saneamento adotado pela prefeitura de Jaguaruna foi destaque no Seminário de Desenvolvimento de PPPs e Concessões em Municípios de Médio Porte, realizado em Vitória (ES). As praias do município já contam com abastecimento de água, aspiração de 30 anos, graças à empresa Águas de Jaguaruna. A meta agora é atingir 100% de água e saneamento em até dez anos.



Entre os dez grupos de trabalho constituídos pelo presidente estadual do PSD, deputado Gelson Merísio, para estudar a situação do governo de Santa Catarina e o planejamento para os próximos anos, há um que trata do funcionalismo. A conclusão é assustadora: 64% dos atuais servidores públicos estaduais poderão se aposentar em 2020. Dentro de apenas dois anos.

A Orquestra de Câmera de Timbó (foto) comemorou 20 anos de atividades com um concerto extraordinário que marcou também os 100 anos da Igreja Luterana no município. Executou um programa misto sob a regência do maestro Paulo Henrique Lira. Comunidade tem descendência alemã e cultiva a boa música e os eventos culturais.

