Na véspera do recesso parlamentar, envolvida com votações dos últimos projetos de origem governamental nas comissões técnicas, a Assembleia Legislativa praticamente ignorou a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro.

A única manifestação durante a sessão partiu da deputada Ana Paula Lima, que lamentou o conteúdo da sentença, defendeu o ex-presidente, disse que Lula é vítima da Rede Globo e que os adversários temem sua candidatura em 2018. Fez rápidos comparativos com a situação do senador Aécio Neves, presidente licenciado do PSDB.

Na Comissão de Constituição e Justiça, as principais lideranças também falaram sobre a condenação de Lula. O deputado Miltom Hobus, líder do PSD, disse que a penalidade já era esperada, por entender que estão mais do que provados os crimes praticados pelo ex-presidente.

Destacou que Lula era o responsável pelo avanço da corrupção no Brasil, institucionalizada durante seus dois governos. E previu que o Brasil está sendo passado a limpo com esta condenação que considerou histórica.

Já o líder do PT, deputado Dirceu Dresch, lamentou a sentença condenatória, alegando que ela se baseou apenas em delações e carecem de provas materiais concretas. Acusou o juiz Sérgio Moro de fazer parte de um esquema golpista das elites e de multinacionais americanas.



