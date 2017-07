A Secretaria de Estado da Saúde liberou recursos financeiros no valor de R$ 8,7 milhões para quitar as dívidas com instituições hospitalares referentes às cirurgias eletivas realizadas de agosto de 2016 a maio de 2017. "Mesmo enfrentando uma crise financeira, a Secretaria da Saúde continua se empenhando em quitar os débitos e manter os serviços para a população catarinense", disse o secretário Vicente Caropreso.

A janela

O presidente estadual do DEM, Paulo Gouveia da Costa, captou o termômetro da reforma política em discussão nos bastidores de Brasília. Está convencido de que entre outras mudanças devem ser aprovadas a cláusula de barreira, que considera "a mãe da reforma", e a proibição de coligações nas proporcionais. Se isto ocorrer, Gouveia prevê filiações de vários parlamentares catarinenses no partido.

Reencontro

Ex-deputados estaduais e atuais parlamentares, que se reúnem mensalmente em Florianópolis, decidiram homenagear este mês o engenheiro agrônomo Gauco Olinger. Fundador da Acaresc, criador do revolucionário sistema de extensão e assistência técnica rural em Santa Catarina, fundador e ex-diretor do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, Olinger é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura catarinense. Foi ele que implantou a fruticultura de clima temperado. O evento contou com ex-governadores e ex-senadores de vários partidos.

Perdulária

A ex-presidente Dilma Rousseff está sendo chamada de perdulária, beneficiária que é de vantagem constitucional. Teve uma despesa total no primeiro semestre de R$ 520 mil só com viagens para falar do "golpe". Parlamentares da oposição anunciam projeto para regulamentar gastos públicos dos ex-presidentes.

