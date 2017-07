O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Dreveck, do PP, encerra nesta quinta, com encontros em Irineópolis e Porto União, no Planalto Norte, um longo roteiro de oito dias por várias regiões de Santa Catarina. Priorizou o Oeste, onde realizou reuniões (foto) com lideranças de 150 municípios, incluindo toda a área da fronteira com a Argentina. Percorreu mais de 2 mil quilômetros.

Nestes eventos, o parlamentar tem feito um balanço das atividades do Legislativo no primeiro semestre, citando a apreciação de 88 vetos do governador, a limpeza da pauta com votação de projetos polêmicos que lá tramitavam desde 2016 e a aprovação de 180 matérias.

Quando entra na parte política, defende que seu partido faça alianças com partidos que tenham os mesmos compromissos com o Estado e o mesmo ideário sobre o futuro de Santa Catarina. Os dois mais citados e que estão mais próximos são o PSD e o PSB. Mas lembra também esforços para uma coligação com o PSDB, o PR e o DEM.

Silvio Dreveck é uma liderança que se projeta no PP e vem sendo lembrado para uma majoritária em 2018. Duas vezes vereador, dois mandatos de prefeito de São Bento do Sul, secretário municipal e três vezes deputado estadual, desponta hoje como principal nome progressista no Norte catarinense. É um dos preferidos da bancada estadual para suceder o deputado Esperidião Amin na presidência do diretório regional na convenção estadual marcada para o mês de agosto.

