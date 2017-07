Três empreiteiras contratadas pela Autopista Litoral já rescindiram o contrato de construção do Contorno da BR-101 na Grande Florianópolis. Informação transmitida durante reunião da Comissão de Transporte da Assembleia e que tratou da paralisação das obras. O impasse será levado ao presidente da ANTT, Jorge Bastos, que tem visita prevista para agosto, em Florianópolis. O Contorno devia ter sido entregue em 2012. Agora, a conclusão está prevista para 2019.

Cultura

Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rodolfo Pinto da Luz, esteve visitando o presidente da Assembleia, deputado Silvio Dreveck (PP), pedindo apoio na aprovação do projeto que institui o Plano Estadual de Cultura. Aproveitou o encontro para sugerir a reedição do Prêmio Virgilio Várzea de Literatura, instituído pela Assembleia Legislativa m 2006.

Despedidas

Vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB) e senador Paulo Bauer (PSDB) estavam entre as principais lideranças políticas que compareceram à cerimônia de sepultamento do empresário Arno Döhler, no Cemitério Municipal de Joinville. Empresário vitorioso e conselheiro do grupo Döhler, tinha uma postura discreta, mas presença nas atividades religiosas e comunitárias. Era irmão do prefeito Udo Döhler.

